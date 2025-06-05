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"Сейчас уже понимают силу команды". Юран предрёк "Акрону" непростой сезон

Футбольный тренер Сергей Юран высказался о тольяттинском "Акроне" и его нападающем Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Следующий сезон станет определяющим для Дзюбы. "Акрону" будет очень непросто держать планку. Сейчас уже понимают силу команды и будут относиться к ней по-другому", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".

Тольяттинский "Акрон" в сезоне-2024/25 впервые в своей истории принимал участие в Российской Премьер-Лиге. В 30 матчах чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 35 очков, которые позволили занять девятое место в итоговой турнирной таблице.

Этот сезон в составе "Акрона" нападающий Артём Дзюба. По итогу 36-летний футболист принял участие в 24 официальных матчах, забил 10 голов, отдал 7 голевых передач, получил 1 жёлтую карточку.

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