"Следующий сезон станет определяющим для Дзюбы. "Акрону" будет очень непросто держать планку. Сейчас уже понимают силу команды и будут относиться к ней по-другому", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" в сезоне-2024/25 впервые в своей истории принимал участие в Российской Премьер-Лиге. В 30 матчах чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 35 очков, которые позволили занять девятое место в итоговой турнирной таблице.
Этот сезон в составе "Акрона" нападающий Артём Дзюба. По итогу 36-летний футболист принял участие в 24 официальных матчах, забил 10 голов, отдал 7 голевых передач, получил 1 жёлтую карточку.
"Сейчас уже понимают силу команды". Юран предрёк "Акрону" непростой сезон
Футбольный тренер Сергей Юран высказался о тольяттинском "Акроне" и его нападающем Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"