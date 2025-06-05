"Интересовались несколько клубов. Он предпочел Калининград. Для него основная задача, чтобы игровая практика была. Первоочередное это то, что Тимур понял заинтересованность в нем, как в боевой единице, в игроке, который будет получать игровое время", - приводит слова Кузьмичева "Спорт День за Днем".
В прошлом сезоне Тимур Сулейманов провел за "Локомотив" во всех турнирах 40 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Рыночная стоимость 25-летнего форварда, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро, контракт форварда с московским клубом истекает летом 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Калининградская "Балтика" финишировала на первой строчке в Первой Лиге и обеспечила для себя место в РПЛ на следующий сезон.
Агент Сулейманова: Тимуром интересовались несколько клубов, но он предпочел Калининград
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова, высказался о скором переходе своего клиента в "Балтику".
Фото: ФК "Локомотив"