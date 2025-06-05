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Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с Нигерией.
Фото: РФС
"Любой матч хочется выиграть. Такая задача ставится всегда. Хочется проверить все моменты, которые мы отрабатываем в обороне и в атаке. Посмотреть, когда уровень сопротивления будет такой, как с Нигерией", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Завтра, 6 июня, сборная России сыграет с национальной командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча состоится в "Лужниках", стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что некоторые звездные игроки Нигерии не приедут на матч с Россией. Главный тренер нигерийцев объяснил это тем, что у футболистов был длинный сезон и он хочет дать отдых своим игрокам перед официальными матчами.

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