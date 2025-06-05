По информации источника, главный тренер "Черноморца" Олег Василенко с большой долей вероятности покинет свой пост - специалист хочет возглавить московское "Торпедо" и уже дал свое согласие.
Ранее сообщалось, что инвестор московского "Торпедо" желает видеть Олега Василенко на посту главного тренера "автозаводцев". На данный момент главным тренером "Торпедо" является Олег Кононов.
По итогам сезона-2024/2025 московское "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. "Черономорец" расположился на третьей строчке в таблице, однако не принимал участие в стыковых матчах из-за того, что не получил лицензию РФС для участия в следующем сезоне РПЛ.
Источник: "РБ Спорт".
Источник: Василенко готов стать главным тренером "Торпедо"
Главный тренер "Черноморца" Олег Василенко может возглавить "Торпедо".
Фото: ФК "Черноморец"