По информации Gazzetta.gr, стороны уже обсудили все ключевые детали соглашения — срок и зарплату специалиста. Контракт с АЕКом будет рассчитан минимум на два года. Единственным нерешённым вопросом остаётся выплата компенсации ЦСКА за досрочный разрыв действующего соглашения. Кто именно возьмёт на себя эту сумму — АЕК или сам Николич — пока не уточняется.
Ранее стало известно, что сербский тренер готов самостоятельно покрыть неустойку, чтобы осуществить переход.
Марко Николич начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял «Локомотив», где они завоевали Кубок России. В его послужном списке также значатся такие клубы, как «Партизан», «Видеотон», «Шабаб Аль-Ахли» и «Войводина».
Под руководством сербского специалиста ЦСКА занял третье место в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Также вместе с ним армейцы завоевали Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов».
Источник: Николич достиг устной договоренности с АЕКом
Главный тренер ЦСКА Марко Николич согласовал условия контракта с греческим АЕКом и может в ближайшее время покинуть московский клуб.
Фото: ФК ЦСКА