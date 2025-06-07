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Источник: ЦСКА намерен продлить контракт с Гайичем

ЦСКА хочет сохранить Милана Гайича, несмотря на слухи о возможном трансфере Ди Лучано.
Фото: ФК ЦСКА
По информации журналиста Карпова ЦСКА планирует продлить соглашение с 29-летним сербским защитником Миланом Гайичем, который остаётся главным кандидатом на позицию правого защитника в команде.

Милан Гайич присоединился к ЦСКА летом 2022 года, перейдя из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. За это время сербский защитник сыграл 112 матчей за ЦСКА, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гайича составляет 4 миллиона евро.

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