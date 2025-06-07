По информации журналиста Карпова ЦСКА планирует продлить соглашение с 29-летним сербским защитником Миланом Гайичем, который остаётся главным кандидатом на позицию правого защитника в команде.
Милан Гайич присоединился к ЦСКА летом 2022 года, перейдя из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. За это время сербский защитник сыграл 112 матчей за ЦСКА, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гайича составляет 4 миллиона евро.
Источник: ЦСКА намерен продлить контракт с Гайичем
Фото: ФК ЦСКА