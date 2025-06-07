«К стороне игрока из «Спортинга» никто не обращался. Ни агенты, ни сам клуб. И «Локомотив» точно поделился бы информацией о предложении — в этом я уверен на 100%. Не важно, устраивает оно их или нет. Думаю, что это очередной вброс», — заявил Кузьмичёв «Чемпионату».
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Агент Батракова опроверг контакты со стороны "Спортинга"
Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв прокомментировал слухи о предложении со стороны лиссабонского «Спортинга».
Фото: ФК "Локомотив"