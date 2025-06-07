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Агент Батракова опроверг контакты со стороны "Спортинга"

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв прокомментировал слухи о предложении со стороны лиссабонского «Спортинга».
Фото: ФК "Локомотив"
«К стороне игрока из «Спортинга» никто не обращался. Ни агенты, ни сам клуб. И «Локомотив» точно поделился бы информацией о предложении — в этом я уверен на 100%. Не важно, устраивает оно их или нет. Думаю, что это очередной вброс», — заявил Кузьмичёв «Чемпионату».

В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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