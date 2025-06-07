"Мы ещё не праздновали чемпионство "Краснодара", потому что все уехали в отпуск. Думаю, после того, как мы вернёмся, будем праздновать ещё больше", - цитирует Олусегуна "Чемпионат".
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, набрав в 30 турах 67 очков. До этого бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду был петербургский "Зенит".
Вчера, 6 июня, сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеском матче, Олакунле Олусегун вышел на замену во втором тайме.
Футболист "Краснодара" Олусегун: мы еще не праздновали чемпионство
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что команда пока что не праздновала чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"