Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
1 - 0 1 0
Сан-Марино2 тайм
Андорра
19:00
АнглияНе начат
Албания
21:45
СербияНе начат
Финляндия
21:45
НидерландыНе начат
Австрия
21:45
РумынияНе начат
Мальта
21:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
0 - 0 0 0
Азербайджан2 тайм
Дания
20:00
Северная ИрландияНе начат
Греция
21:45
СловакияНе начат

Футболист "Краснодара" Олусегун: мы еще не праздновали чемпионство

Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что команда пока что не праздновала чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы ещё не праздновали чемпионство "Краснодара", потому что все уехали в отпуск. Думаю, после того, как мы вернёмся, будем праздновать ещё больше", - цитирует Олусегуна "Чемпионат".

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, набрав в 30 турах 67 очков. До этого бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду был петербургский "Зенит".

Вчера, 6 июня, сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеском матче, Олакунле Олусегун вышел на замену во втором тайме.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится