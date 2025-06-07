Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в "Краснодар", "Локомотив" или "Спартак". Более того, сам Комличенко говорил, что провёл последний матч за "Ростов".
В завершившемся сезоне 29-летний нападающий провёл 37 матчей и забил девять мячей, а также сделал четыре результативные передачи.
"Комличенко пока не прощался с командой. Слухи слухами, мы видели про "Спартак" и "Локомотив", но Николай ничего не говорил", — цитирует Щетинина "Чемпионат".
Кирилл Щетинин: Комличенко пока не попрощался с "Ростовом"
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал слухи об уходе из команды Николая Комличенко.
Фото "Комсомольская правда"