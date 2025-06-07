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Арустамян назвал причины, из-за которых Николич готов возглавить АЕК

Журналист Нобель Арустамян высказался о причинах желания тренера ЦСКА Марко Николича перейти на работу в греческий АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА
"Почему АЕК – понятно. С его спортивным директором Рибалтой Марко связывают давние тёплые отношения. Ходили разговоры, что Хавьер хотел позвать Николича ещё в "Парму". О работе в Европе Марко мечтает давно. Предположу, что Николич считает: работа в Афинах скорее приблизит к работе в топ-5 лигах, чем РПЛ", — написал Арустамян в телеграм-канале.

Николич вместе с ЦСКА финишировал третьим в Российской Премьер-Лиге, а также победил в Кубке России, одолев в Суперфинале "Ростов". Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что тренер может выкупить свой контракт с армейским клубом ради работы в греческом АЕКе. В предстоящем сезоне команде из Афин предстоит сыграть в Лиге конференций.

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