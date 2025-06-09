"Мне кажется, что ЦСКА нужен российский тренер. У нас масса опытных специалистов, готовых работать. Черчесов, Юран или Осинькин могли бы возглавить ЦСКА. Если брать по рангу, Черчесов — первый номер, ведь он работал в сборной России и добивался результатов в Венгрии и Польше", - приводит слова Овчинникова "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщили, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич в самое ближайшее время должен расстаться с "армейским" клубом ради назначения в греческом АЕКе.
Станислав Черчесов остается без работы с января 2025 года, когда он ставил пост сборной Казахстана. В клубном футболе 64-летний специалист в последний раз работал летом 2023 года, когда занимал должность главного тренера венгерского "Ференцвароша". Напомним, Черчесов становился чемпионом Польши (с "Легией") и дважды - чемпионом Венгрии.
"Добивался результатов". Овчинников назвал первый номер для ЦСКА после ухода Николича
Футбольный тренер Валерий Овчинников поделился своим мнением, какой специалист должен возглавить московский ЦСКА после ухода Марко Николича.
Фото: Казахстанская федерация футбола