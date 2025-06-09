Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
Северная МакедонияНе начат
Эстония
21:45
НорвегияНе начат
Хорватия
21:45
ЧехияНе начат
Италия
21:45
МолдоваНе начат
Бельгия
21:45
УэльсНе начат
Фарерские острова
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Лихтенштейн
19:00
ШотландияНе начат
Черногория
21:00
АрменияНе начат

Радимов: не нужно обвинять Николича в уходе из ЦСКА - он же не в рабстве

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Скажем так, будет непросто, потому что тренер знает команду, она к нему привыкла, все функционировало хорошо. Но обвинять Николича в принятии такого решения не надо — он же в рабстве. Осуждать его никто не в праве, это его жизнь, и он выбирает жить дальше так, как считает нужным", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер ЦСКА Марко Николич в ближайшее время уйдет в греческий АЕК, где займет аналогичную должность. Сообщалось, что у сербского специалиста конфликт с Евгением Шевелевым - заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам.

По итогам минувшего сезона команда Марко Николича завоевала бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, а также стала обладателем Кубка России. После победы в Кубке страны сербский тренер заявил, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится