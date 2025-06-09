"Скажем так, будет непросто, потому что тренер знает команду, она к нему привыкла, все функционировало хорошо. Но обвинять Николича в принятии такого решения не надо — он же в рабстве. Осуждать его никто не в праве, это его жизнь, и он выбирает жить дальше так, как считает нужным", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер ЦСКА Марко Николич в ближайшее время уйдет в греческий АЕК, где займет аналогичную должность. Сообщалось, что у сербского специалиста конфликт с Евгением Шевелевым - заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам.
По итогам минувшего сезона команда Марко Николича завоевала бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, а также стала обладателем Кубка России. После победы в Кубке страны сербский тренер заявил, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство.
Радимов: не нужно обвинять Николича в уходе из ЦСКА - он же не в рабстве
Фото: ПФК ЦСКА