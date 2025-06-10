Сообщается, что в переходе этого игрока заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб выиграл борьбу за защитника у столичных "Динамо" и "Спартака", предложив ему более выгодные условия личного контракта.
Максим Осипенко является игроком "Ростова" с января 2020 года. В сезоне-2024/25 защитник в общей сложности принял участие в 40 официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до лета 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 5 млн евро.
Источник: Metaratings
Стала известна дата медобследования Осипенко перед переходом из "Ростова" в "Зенит"
Предварительно дата медобследования центрального защитника "Ростова" Максима Осипенко перед переходом в петербургский "Зенит" назначена на 18 июня.
Фото: ФК "Ростов"