«В «Спартаке» ему было бы трудно стать первым нападающим, там большая конкуренция в лице Угальде и Гарсии. В «Локомотиве» он форвардом номер один может быть. Не просто так же он к ним перешел. Железнодорожникам игроков не хватает», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 37 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив девять голов, а также на его счету четыре результативные передачи.
Напомним, что 10-го июня Комличенко подписал конракт с московским «Локомотивом». Нападающий заключил конракт до лета 2028 года.
Стоит добавить, что в минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в РПЛ, а железнодорожники расположились на шестой позиции.
Мостовой: в "Спартаке" Комличенко было бы сложно стать первым нападающим
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Николая Комличенко в «Локомотив», а также заявил, что ему было бы сложно в «Спартаке» стать основным форвардом.
Фото: ФК "Локомотив"