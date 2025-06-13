Сообщается, что "Замалек" не хочет расставаться с 24-летним футболистом дешевле, чем за 4 млн долларов. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость египетского игрока в 600 тысяч евро.
Помимо петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, египтянином также интересуется бельгийский "Генк". В сезоне-2024/25 Абдельмагид принял участие в 41 официальном матче, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки.
Источник: AfricaFoot
AfricaFoot: "Замалек" хочет 4 млн долларов у "Зенита" и ЦСКА за трансфер защитника Абдельмагида
Сообщается, что центральный защитник Хоссам Абдельмагид отказался продлевать контракт с футбольным клубом из Каира и будет продан.