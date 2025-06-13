«Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут «красно?белые», то ему вообще не работать на клубном уровне? Болельщики «Динамо» должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства. У Карпина харизма, который нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь: дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет. Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на миллион процентов. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера», — заявил Мор «Матч ТВ».
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Мор — о назначении Карпина: болельщики "Динамо" должны быть довольны
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».
Фото: РФС