«Размер и история клуба, а также участие в европейских соревнованиях каждый сезон. Конечно, мы надеемся, что красно-белые с Наиром смогут пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Мечта каждого футболиста - играть в элитном европейском соревновании. Были ли у Тикнизяна предложения от других клубов? Конечно, Наир очень качественный игрок. Но «Црвена Звезда» - большой клуб. Если мы пожали руки, то придерживаемся соглашения до конца», - цитирует Клюева «Спортски Журнал».
Напомним, что в прошедшем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах за московский «Локомотив» во всех турнирах, забив два гола. Также на счету 26-летнего защитника две результативные передачи.
Ранее стало известно, что контракт Тикнизяна с сербским клубом будет рассчитан на три года.
Стоит добавить, что по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Агент Тикнизяна рассказал, почему защитник принял решение перейти в "Црвену Звезду"
Александр Клюев, представляющий интересы Наира Тикнизяна, объяснил, почему защитник принял предложение о переходе в сербскую «Црвену Звезду».
Фото: ФК "Локомотив"