"Я не скажу, что это блеклая игра. Любой футболист, когда приходит в новую команду, не может с листа начать забивать. Только Глушенков смог перейти и сразу настрелять семь голов. Это получается не у всех. Есть и такие футболисты как Соболев. Больше его переход в команду ослабил "Зенит" и не дал ему стать чемпионом, чем блеклая игра Луиса Энрике", - приводит слова Николаева "Спорт День за Днем".
Александр Соболев стал игроком "Зенита" в августе 2024 года, когда петербургский клуб выкупил нападающего у московского "Спартака". По информации СМИ, сумма компенсации за переход форварда составила 10 миллионов евро. В сезоне-2024/25 Соболев принял участие в 31 матче, забил 7 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 4 желтые карточки.
Луис Энрике стал игроком "Зенита" в январе 2025 года, когда петербургский клуб выкупил вингера у бразильского "Ботафого". По информации СМИ, сумма компенсации за переход форварда составила 33 миллиона евро. В составе сине-бело-голубых Энрике принял участие в 14 матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 3 желтые карточки.
Николаев: переход Соболева ослабил "Зенит" и не дал ему стать чемпионом
Бывший игрок "Зенита" Андрей Николаев высказался о выступлении полузащитника петербургского клуба Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"