Квеквескири назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

- У "Спартака" хорошая команда, они показывают хороший футбол. На данный момент и "Спартак", и "Зенит", и "Краснодар" конкурируют за чемпионство, - приводит слова Квеквескири "РБ Спорт".
После девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе, московский "Спартак" занимает четвертое место с 19 очками, петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке с 18 набранными очками.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами страны, краснодарцы завоевали серебряные медали, а красно-белые заняли четвертое место.