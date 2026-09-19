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Квеквескири назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок "Факела" Ираклий Квеквескири назвал команды, которые борются за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Квеквескири, "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" борются за чемпионство.

- У "Спартака" хорошая команда, они показывают хороший футбол. На данный момент и "Спартак", и "Зенит", и "Краснодар" конкурируют за чемпионство, - приводит слова Квеквескири "РБ Спорт".

После девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе, московский "Спартак" занимает четвертое место с 19 очками, петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке с 18 набранными очками.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами страны, краснодарцы завоевали серебряные медали, а красно-белые заняли четвертое место.

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