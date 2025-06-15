"Думаю, всё пройдет более мягко. Заболотный, кажется, нигде не кричал, что он против "Спартака" или что он никогда в "Спартак" не перейдет. И одно дело, если бы он в ЦСКА провел семь-восемь лет и перешел в "Спартак". А получается, что он переходит даже не из ЦСКА", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" ведёт переговоры с пребывающим в статусе свободного агента 34-летним нападающем Антоном Заболотным о заключении контракта. Минувший сезон форвард провёл в составе подмосковных "Химок", которые в настоящее время проходят процедуру банкротства, и принял участие в 31 официальном матче, забил 6 голов, отдал 6 голевых передач, получил 6 желтых карточек.
Антон Заболотный за свою карьеру ещё выступал в таких клубах, как "Уфа", "Факел", "Тосно", "Зенит", "Сочи", ЦСКА.
Аршавин предположил, как болельщики "Спартака" отреагируют на возможный переход Заболотного
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой может быть реакция болельщиков "Спартака" на возможный переход форварда Антона Заболотного.
Фото: ФК "Химки"