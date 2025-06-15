"Агент сказал, что я попал в расширенный список основной сборной. Подумал сначала, что он шутит. Открыл телефон, а у меня примерно 50 пропущенных. Рад был очень, плюс дополнительная мотивация перед игрой", — сказал Абдулкадыров "Чемпионату".
20-летний Абдулкадыров в минувшем сезоне провел за ЦСКА четыре матча - три в РПЛ и один в Кубке России. 10 июня этого года защитник дебютировал в основной сборной России, в игре с Белоруссией в Минске футболист вышел в стартовом составе и сыграл 45 минут.
Абдулкадыров - вызове в сборную России: подумал, что шутка
Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал свой вызов в сборную России.
Фото: ПФК ЦСКА