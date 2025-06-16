"Скептически отношусь к кандидатуре Челестини в ЦСКА. Я вообще этого не понимаю. Мы видим, что сегодня сильные специалисты из Западной Европы к нам не едут. Может, из Восточной — да, в лице Николича или Станковича. ЦСКА — системный клуб. Я не припомню, чтобы они делали такие назначения. Для меня это что-то неожиданное и новое. Абсолютно нет веры в Челестини", - приводит слова Мора "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА близок к назначению на пост главного тренера 49-летнего швейцарского специалиста Фабио Челестини, который 13 июня оставил должность наставника "Базеля". Во главе этого клуба тренер в сезоне-2024/25 стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны.
Московский ЦСКА находится в поисках кандидата для назначения на пост главного тренера после того, как в начале июня клуб по собственному желанию покинул сербский специалист Марко Николич.
"Я такого не припомню". Мор высказался о возможном назначении Челестини в ЦСКА
Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился своим мнением о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: Global Look Press