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Карпин рассказал, с какими футболистами ему было интереснее всего работать

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин выделил двух футболистов, с которыми ему было интереснее всего работать.
Фото: ФК "Динамо"
«Если брать из «Спартака», то Алекс, например. Но и в «Ростове» было много - тем более за семь лет. Тот же Ерёменко! Кого-то я не называю, но такие точно были, - цитирует Карпина «СЭ».

Напомним, 56-летний специалист возглавил «Динамо», подписав контракт с московским клубом до лета 2028 года.

Ранее Карпин тренировал «Спартак», испанскую «Мальорку», «Торпедо» из Армавира и «Ростов». С 2021 года Валерий Георгиевич тренирует сборную России.

Стоит добавить, что в прошедшем сезоне московское «Динамо» финишировало в турнирной таблице РПЛ на пятой позиции, набрав 56 очков. Чемпионат России выиграл «Краснодар». В активе «быков» 67 баллов.

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