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Юсупов - о назначении Карпина в "Динамо": для меня это загадка

Экс-игрок «Динамо» Артур Юсупов высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"
«Для меня это загадка. Тренер на слуху, но у него не было как таковых результатов. Но он и был в командах, где не было ресурсов, а сейчас команда с ресурсами. Очень интересно будет посмотреть. Только после сезона сможем оценить», - сказал бывший полузащитник «Динамо» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Бело-голубые» набрали 56 очков.

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