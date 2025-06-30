Сообщается, что 27-летний футболист в настоящее время находится в Колумбии и не выходит на связь. Помимо этого, он убрал упоминание "Торпедо" из своего профиля в социальной сети.
Ейсон Гузман стал игроком московского "Торпедо" в январе 2025 года - чёрно-белые выкупили его у колумбийского клуба "Депортес Толима" за 1,8 млн евро и подписали с ним контракт на срок до лета 2027 года. За полгода в Москве Гузман принял участие в 11 официальных матчах, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
Источник: Legalbet
Источник: самый дорогой игрок "Торпедо" не хочет возвращаться в клуб
По информации СМИ, колумбийский полузащитник "Торпедо" Ейсон Гузман не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)