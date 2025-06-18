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"Балтика" согласовала трансфер нападающего из чемпионата Болгарии

"Балтика" в ближайшее время может объявить о переходе нападающего "Арды" Чинонсо Оффора.
Фото: скриншот видео
По данным "Чемпионата", калининградский клуб согласовал трансфер футболиста. Сумма сделки составит около 1 млн евро.

25-летний Оффор в минувшем сезоне провел за болгарскую "Арду" 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Интерес к футболисту приписывали также к московскому "Торпедо" и "Ростову".

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