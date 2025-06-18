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Безруков: будет шикарно, если Даку останется в "Рубине"

Футболист "Рубина" Руслан Безруков высказался о срыве трансфера Мирлинда Даку в "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"
"Для "Рубина", конечно, большой плюс, что Даку останется. Это будет вообще шикарно. Я думаю, все отреагировали очень положительно, потому что Даку – лидер. Хочется оставить себе такого игрока, если мы хотим там бороться за места повыше", - сказал Безруков "Бизнес-онлайну".

Ранее стало известно, что трансфер Даку в "Зенит" сорвался из-за расхождения сторон в финансовых вопросах. В минувшем сезоне албанский форвард забил 15 голов в РПЛ и стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только Манфреду Угальде из "Спартака", у которого 17 мячей.

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