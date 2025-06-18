"Он в ближайшее время подпишет контракт с "Крыльями Советов" по схеме 1+1, стороны обо всем договорились. В ближайшее время Амар оформит визу и присоединится к команде на сборах в России", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 18 июня, "Крыльями Советов" провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева.
Амар Рахманович играет за самарскую команду с осени 2022 года. В минувшем сезоне 31-летний боснийский полузащитник провел на поле лишь 79 минут в 7 матчах российской Премьер-лиги и не отметился голевыми действиями. Нынешний контракт футболиста с клубом истекает 30 июня.
Агент: в ближайшее время Рахманович подпишет контракт с "Крыльями Советов" по схеме 1+1
Агент Срджан Еремич, представляющий хавбека "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, рассказал, когда игрок присоединится к команде.
Фото: ФК "Крылья Советов"