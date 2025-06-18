"Касра Тахери пока находится в Иране. Как только логистика позволит вернуться в Казань, он присоединится к команде. Клуб находится на связи с игроком", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
18-летний центральный нападающий Касра Тахери перебрался в "Рубин" в феврале 2024 года, подписав контракт с казанским клубом до декабря 2026 года. В минувшем сезоне иранский центрфорвард принял участие в 2 матчах чемпионата России и 2 играх Кубка страны, в которых провел на поле суммарно лишь 44 минуты и не отличился результативными действиями.
"Клуб находится на связи с игроком". В "Рубине" высказались о ситуации с иранским форвардом Тахери
В пресс-службе "Рубина" рассказали, что иранский нападающий Касра Тахери еще находится на родине.
Фото: ФК "Рубин"