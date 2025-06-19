Решение принято 65-летним специалистом самостоятельно. Тренер сам обратился к руководству клуба с просьбой об уходе, сообщает «РБ Спорт».
Также отмечается, что московское «Динамо», которое возглавил Валерий Карпин, не делало предложений Кафанову.
Напомним, что 65-летний тренер работал в «Ростове», с перерывом на уход в «Рубин», с 2014-го года.
В минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Также ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, в котором уступили ЦСКА (0:0, пенальти - 3:4).
"РБ Спорт": Виталий Кафанов уходит из "Ростова"
Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает «Ростов».
Фото: ФК "Ростов"