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"РБ Спорт": Виталий Кафанов уходит из "Ростова"

Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает «Ростов».
Фото: ФК "Ростов"
Решение принято 65-летним специалистом самостоятельно. Тренер сам обратился к руководству клуба с просьбой об уходе, сообщает «РБ Спорт».

Также отмечается, что московское «Динамо», которое возглавил Валерий Карпин, не делало предложений Кафанову.

Напомним, что 65-летний тренер работал в «Ростове», с перерывом на уход в «Рубин», с 2014-го года.

В минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Также ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, в котором уступили ЦСКА (0:0, пенальти - 3:4).

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