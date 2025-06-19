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Источник: Карраскаль перейдёт во "Фламенго" из "Динамо" во время КЧМ

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль близок к переходу в бразильский «Фламенго».
Фото: ФК "Динамо"
По информации Eu Sou Flamengo, сделка должна состояться во время клубного чемпионата мира.

Сообщается, что «Фламенго» заплатит за колумбийского футболиста 12,5 млн евро в качестве фиксированной суммы и еще 1,5 млн евро в виде бонусов.

Переговоры между клубами находятся в финальной стадии.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 35 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив восемь голов. Также на счету колумбийца четыре результативные передачи.

Контракт Карраскаля с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,1 млн евро.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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