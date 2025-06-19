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Сперцян назвал Кривцова лучшим молодым футболистом РПЛ, а Батракова поставил на второе место

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выбрал своего одноклубника Никиту Кривцова лучшим молодым футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
25-летний полузащитник расставил игроков в следующем порядке:

1 место - Никита Кривцов («Краснодар);

2 место - Алексей Батраков («Локомотив»);

3 место - Матвей Кисляк (ЦСКА);

4 место - Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);

5 место - Ярослав Гладышев («Динамо»);

Голосование среди тренеров и капитанов клубов РПЛ проводило издание «Чемпионат».

Напомним, что первое место по итогам голосования занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший 146 баллов.

В минувшем сезоне Никита Кривцов принял участие в 35 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забив шесть голов. Также на счету 22-летнего футболиста одна результативная передача.

По итогам сезона-2024/25 «быки» заняли первое место в чемпионате России, набрав 67 очков.

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