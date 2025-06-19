25-летний полузащитник расставил игроков в следующем порядке:
1 место - Никита Кривцов («Краснодар);
2 место - Алексей Батраков («Локомотив»);
3 место - Матвей Кисляк (ЦСКА);
4 место - Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
5 место - Ярослав Гладышев («Динамо»);
Голосование среди тренеров и капитанов клубов РПЛ проводило издание «Чемпионат».
Напомним, что первое место по итогам голосования занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший 146 баллов.
В минувшем сезоне Никита Кривцов принял участие в 35 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забив шесть голов. Также на счету 22-летнего футболиста одна результативная передача.
По итогам сезона-2024/25 «быки» заняли первое место в чемпионате России, набрав 67 очков.
Сперцян назвал Кривцова лучшим молодым футболистом РПЛ, а Батракова поставил на второе место
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выбрал своего одноклубника Никиту Кривцова лучшим молодым футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"