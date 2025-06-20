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Ташуев назвал клуб, где Кузяев может продолжить карьеру

Футбольный тренер Сергей Ташуев поделился своим мнением о возможном продолжении карьеры 32-летнего полузащитника Далера Кузяева.
Фото: Getty Images
"Уверен, любой клуб РПЛ хотел бы подписать Далера. Он профессионал с большой буквы, который относится к себе щепетильно. Почему бы ему не вернуться к истокам, в "Ахмат", где он начинал свой путь и карьеру? Рашид Рахимов нашёл его молодым мальчиком, и потом он пошёл дальше. Думаю, он может туда вернуться. Будет красивый жест, если вернётся и завершит карьеру", - приводит слова Ташуева Legalbet.

Дале Кузяев на протяжении двух последних сезонов выступал в составе французского "Гавра". 17 июня клуб сообщил об уходе из команды полузащитника, у которого истёк контракт. В чемпионате России хавбек играл за грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит".

В сезоне-2024/25 россиянин принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 2 жёлтые карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет 3,5 млн евро.

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