Сообщается, что эта опция прописана в арендном соглашении, которое было оформлено на сезон-2025/26.
Даниил Уткин является игроком "Ростова" с июля 2022 года. При этом минувший сезон центральный полузащитник на правах аренды провел в "Ахмате". В составе грозненского клуба хавбек принял участие в 21 официальном матче, забил 1 гол, отдал 4 голевые передачи, получил 2 желтые карточки.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,8 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Балтика" имеет право выкупа Уткина у "Ростова" за 2 млн евро
По информации СМИ, калининградская "Балтика" может выкупить арендованного у "Ростова" полузащитника Даниила Уткина за 2 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"