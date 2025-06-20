«Понятно, что все игроки «Зенита» мотивированы перед новым сезоном. Эту мотивацию нельзя сравнивать с прошлогодней. Когда ты теряешь чемпионство, желание вернуть его удваивает твою энергию и мотивацию, - цитирует Григоряна «Матч ТВ».
Сезон-2025/26 начнется 18-го июля.
Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Краснодар», набравший 67 баллов. Зенит занял второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 66 очков. На третьей позиции финишировал ЦСКА. В активе армейцев - 59 баллов.
Григорян: все игроки "Зенита" мотивированы перед новым сезоном
Российский тренер Александр Григорян высказался о «Зените» перед предстоящим сезоном РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"