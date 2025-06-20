«Уверен, в ближайшие дни ситуация будет снята. Найти же надо, куда выплачивать. Как я понимаю, вышли немецкие юристы, представляющие их интересы. Клуб сейчас связывается с ними, чтобы ситуацию закрыть», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».
Напомним, что ФИФА запретила «железнодорожникам» регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.
Вчера, 19 июня, «красно-зеленые» объявили о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
В "Локомотиве" выразили уверенность, что в ближайшие дни запрет на регистрацию новых игроков будет снят
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с трансферным баном от ФИФА.
Фото: ФК "Локомотив"