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В "Локомотиве" выразили уверенность, что в ближайшие дни запрет на регистрацию новых игроков будет снят

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с трансферным баном от ФИФА.
Фото: ФК "Локомотив"
«Уверен, в ближайшие дни ситуация будет снята. Найти же надо, куда выплачивать. Как я понимаю, вышли немецкие юристы, представляющие их интересы. Клуб сейчас связывается с ними, чтобы ситуацию закрыть», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА запретила «железнодорожникам» регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.

Вчера, 19 июня, «красно-зеленые» объявили о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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