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Metaratings: вратарь "Факела" Гудиев скоро подпишет контракт с "Акроном"

По информации СМИ, вратарь воронежского "Факела" Виталий Гудиев в ближайшее время подпишет контракт с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Факел"
Сообщается, что накануне голкипер пропустил тренировку команды из Воронежа.

Виталий Гудиев является игроком "Факела" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.

В сезоне-2024/25 вратарь принял участие в 23 официальных матчах, 6 раз отыграл "на ноль", а в остальных 17 играх всего пропустил 33 гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings

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