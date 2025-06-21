Сообщается, что накануне голкипер пропустил тренировку команды из Воронежа.
Виталий Гудиев является игроком "Факела" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
В сезоне-2024/25 вратарь принял участие в 23 официальных матчах, 6 раз отыграл "на ноль", а в остальных 17 играх всего пропустил 33 гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 400 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: вратарь "Факела" Гудиев скоро подпишет контракт с "Акроном"
По информации СМИ, вратарь воронежского "Факела" Виталий Гудиев в ближайшее время подпишет контракт с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Факел"