«Семака котирую выше Станковича. Выше Станковича котирую Талалаева. Элитных наших тренеров не беру — они все выше Станковича. И Семак, и Карпин, и Слуцкий. Шалимов сильнее Станковича. Станкович как тренер ничего пока из себя не представляет.
Прошлой осенью была серия 6 побед подряд «Спартака» при Станковиче — это стечение обстоятельств, качественные игроки повлияли на эту серию. Но весна перечеркнула победную осень. Станкович стал предсказуем, команды научились бороться со «Спартаком». Ничего нового Станкович весной не показал, только орал. Самое страшное, что тренер сбился только на то, что судьи виноваты. Для меня это тупик, когда тренер не знает, что делать. Он начал делать глупые эксперименты», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака» летом 2024 года, ранее он работал в венгерском «Ференцвароше» и сербской «Црвене Звезде». По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки «Ростову» со счетом 1:2.
Гурцкая: Семак, Талалаев и Шалимов сильнее Станковича. С нашими элитными тренерами даже не сравниваю
Футбольный функционер Тимур Гурцкая выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович пока не доказал свою состоятельность в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"