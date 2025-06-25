«Не знаю, что произошло внутри клуба и причин его ухода. Марко провел очень хороший сезон с ЦСКА. Во второй части выиграл почти все матчи. Я как болельщик надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под руководством Николича», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».
Под руководством Николича ЦСКА финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне, а также завоевал Кубок России.
Сербский специалист покинул пост главного тренера московского клуба 9-го июня. С нового сезона Николич будет возглавлять греческий АЕК.
Напомним, что новым главным тренером ЦСКА стал швейцарец Фабио Челестини.
Тошич - о Николиче: надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под его руководством
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера «красно-синих».
Фото: ПФК ЦСКА