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Тошич - о Николиче: надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под его руководством

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера «красно-синих».
Фото: ПФК ЦСКА
«Не знаю, что произошло внутри клуба и причин его ухода. Марко провел очень хороший сезон с ЦСКА. Во второй части выиграл почти все матчи. Я как болельщик надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под руководством Николича», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Под руководством Николича ЦСКА финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне, а также завоевал Кубок России.

Сербский специалист покинул пост главного тренера московского клуба 9-го июня. С нового сезона Николич будет возглавлять греческий АЕК.

Напомним, что новым главным тренером ЦСКА стал швейцарец Фабио Челестини.

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