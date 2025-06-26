"Батракову не стоит идти в "Зенит" на данный момент. Думаю, что у него и в "Локомотиве" всё неплохо получается. Думаю, он хочет стать символом "Локомотива" и оттуда уже переехать в зарубежный клуб. Я не думаю, что, перейдя в "Зенит", он сильно выиграет как футболист в этом возрасте", - цитирует Семшова Metaratings.
В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Батраков дебютировал за национальную команду России в ноябре 2024 года и провел за нее 5 матчей, отметившись 2 забитыми голами.
По итогам сезон-2024/2025 "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 53 очка.
"Думаю, он хочет стать символом "Локомотива". Семшов - о Батракове
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о будущем полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"