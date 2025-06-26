Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
2 - 0 2 0
Ривер ПлейтЗавершен
Урава Ред Даймондс
0 - 4 0 4
МонтеррейЗавершен
Ювентус
2 - 5 2 5
Манчестер СитиЗавершен
Видад
1 - 2 1 2
Аль-АйнЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
2DROTSЗавершен

Масалитин заявил, что действующий в РПЛ лимит на легионеров нужно пересмотреть

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
«Я уже много лет говорю, что лимит на легионеров у нас должен быть три, максимум четыре, футболиста на поле. Потому что некоторые легионеры, которые к нам приходят имея огромные оклады, ничего не показывают и про них быстро забывают. Зачем они нам нужны? Лучше дать дорогу молодым», - цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Напомним, что клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 иностранных игроков, а также одновременно на поле не может находиться более 8 легионеров.

По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей позиции финишировал ЦСКА.

Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится