«Я уже много лет говорю, что лимит на легионеров у нас должен быть три, максимум четыре, футболиста на поле. Потому что некоторые легионеры, которые к нам приходят имея огромные оклады, ничего не показывают и про них быстро забывают. Зачем они нам нужны? Лучше дать дорогу молодым», - цитирует Масалитина «Матч ТВ».
Напомним, что клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 иностранных игроков, а также одновременно на поле не может находиться более 8 легионеров.
По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей позиции финишировал ЦСКА.
Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля.
Масалитин заявил, что действующий в РПЛ лимит на легионеров нужно пересмотреть
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
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