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Карпин рассказал о задачах "Динамо" на трансферном рынке

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин высказался о трансферных задачах клуба.
Фото: РФС
"Сколько именно трансферов случится, не знаю, но понятно, что усиление нужно. Даже чисто количественно игроков не хватает. Нужны футболисты такого уровня, которые могут соответствовать задачам "Динамо", - сказал Карпин "Матч ТВ".

В июне "Динамо" объявило о новом главном тренере, которым стал Валерий Карпин. Специалисту предстоит совмещать посты в клубе и сборной России. Ранее московская команда усилилась защитником "Ростова" Максимом Осипенко. В ближайшее время может состояться трансфер форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

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