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Источник: "Зенит" договорился с бразильским "Фламенго" о трансфере Жерсона

«Зенит» официально уведомил бразильский «Фламенго» об активации опции выкупа Жерсона.
Фото: Getty Images
Сделка по переходу 28-летнего полузащитника в стан «сине-бело-голубых» завершена, сообщает журналист Вене Касагранде в своей соцсети.

Отмечается, что опция выкупа составляет 25 млн евро. В ближайшие дни Жерсон отправится в Россию специальным самолетом.

В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах за «Фламенго», в которых забил два гола, а также отдал четыре результативные передачи.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.

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