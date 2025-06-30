«Так джентльмены не поступают, даже из Латинской Америки, по-другому оценить не могу. У нас была история с Бителло, но он вернулся, кстати, прекрасно играет. Карраскаль всегда был сложным парнем, почему, я думаю, ЦСКА от него так потихоньку освободился», - цитирует Степашина «ТАСС».
Напомним, что колумбийский полузащитник пропустил начало сборов. Ранее появилась информация, что Карраскаль будет оштрафован московским клубом на сумму около 10 млн рублей.
В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 35 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Контракт колумбийца с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,1 млн евро.
Степашин - о неприезде Карраскаля на сборы "Динамо": так джентльмены не поступают
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о полузащитнике московского клуба Хорхе Карраскале.
Фото: ФК "Динамо"