"Мы не отвлекаемся от основной задачи, которую поставили владельцы. Это достойно выступить в РПЛ. Мы движемся к этой цели так, как должны. Профессионально и со всей отдачей", - цитирует Синяева "Матч ТВ".
Ранее совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были заключены под стражу - функционеры обвиняются в попытке оказания влияния на результат официального спортивного мероприятия. Сообщалось, что подозреваемые пытались дать взятку футбольному арбитру в размере 500 тысяч рублей.
По итогам сезона-2024/2025 московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу.
Гендир "Торпедо": мы не отвлекаемся от основной задачи - достойно выступить в РПЛ
Генеральный директор "Торпедо" Сергей Синяев прокомментировал скандал вокруг команды.
Фото: ФК "Торпедо"