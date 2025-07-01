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Гендир "Торпедо": мы не отвлекаемся от основной задачи - достойно выступить в РПЛ

Генеральный директор "Торпедо" Сергей Синяев прокомментировал скандал вокруг команды.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мы не отвлекаемся от основной задачи, которую поставили владельцы. Это достойно выступить в РПЛ. Мы движемся к этой цели так, как должны. Профессионально и со всей отдачей", - цитирует Синяева "Матч ТВ".

Ранее совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были заключены под стражу - функционеры обвиняются в попытке оказания влияния на результат официального спортивного мероприятия. Сообщалось, что подозреваемые пытались дать взятку футбольному арбитру в размере 500 тысяч рублей.

По итогам сезона-2024/2025 московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу.

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