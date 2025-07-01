Как сообщает «СЭ», «Спартак» направил в «Крылья Советов» новое предложение по трансферу Ивана Сергеева — оно лишь незначительно отличается от предыдущего.
Несмотря на то что 30-летний нападающий уже отказал красно-белым и прошел медосмотр в «Динамо», в сделке сохраняется неопределенность. По условиям контракта Сергеева с самарским клубом «Зенит» имеет право в течение трёх дней повторить последнее предложение. Этот механизм фактически позволяет откладывать переход почти бесконечно.
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
"СЭ": переход Сергеева в "Динамо" затягивается
Переход Ивана Сергеева в «Динамо» оказался под угрозой затягивания — в ситуацию вмешались конкуренты, пытающиеся воспользоваться юридическими нюансами.
Фото: ФК "Крылья Советов"