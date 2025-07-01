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Источник: Хорен Байрамян продлил контракт с "Ростовом"

Полузащитник Хорен Байрамян останется в «Ростове» как минимум ещё на сезон.
Фото: ФК "Ростов"
По информации «РБ Спорт» клуб и футболист подписали новое соглашение по формуле «1+1».

Предыдущий контракт 33-летнего армянского хавбека истекал 30 июня. В минувшем сезоне он провёл 36 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись двумя результативными передачами. Всего за основную команду ростовчан Байрамян сыграл 246 встреч, забил 11 голов и отдал 20 ассистов. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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