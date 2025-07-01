«При Николиче Бистрович играл очень важную роль. Кристиян сильно прибавил, и тренер ему очень доверял. Но теперь в ЦСКА новый тренер, и, видимо, он хочет попробовать кого-то другого на его позиции. Честно говоря, после того, как Бистрович заиграл при Николиче, думал, что он останется, но раз нет, значит Челестини видит на этой позиции другого игрока. Думаю, его смогут безболезненно для команды заменить. Совсем не уверен, что при другом тренере он мог бы приносить ту же пользу, что и при Николиче», — заявил Мор «Матч ТВ».
Бистрович играет за ЦСКА с 2018 года. Он перешёл в армейский клуб из хорватского «Славена» за 500 тысяч евро. Всего за ЦСКА он провёл 127 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провел 20 матчей, в которых забил 1 гол.
Мор — об игре Бистровича в ЦСКА: Челестини просто видит на его месте другого футболиста
Бывший полузащитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный уход Кристияна Бистровича из ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА