«Дмитрий Селюк говорил, что я помогал деньгами футболистам? Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги. Это было очень тяжело, но в то же время сплотило нас всех. Главное, чтобы это не повторилось, чтобы было найдено решение для возврата части долгов, - цитирует Артигу «Матч ТВ».
Испанский специалист возглавлял «Химки» с июня 2024 по апрель 2025 года. Под его руководством команда провела 31 матч, в которых одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
Ранее сообщалось, что в арбитражный суд Московской области поступил запрос от налоговой службы признать «Химки», приостановившие свою футбольную деятельность, банкротом.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции финишировал ЦСКА.
Экс-тренер "Химок" Артига заявил, что игроки давали друг другу деньги в долг по ходу прошедшего сезона
Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, что футболисты подмосковной команды давали друг другу деньги в долг по ходу минувшего сезона.
Фото: ФК "Химки"