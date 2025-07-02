«Если подписывают, значит нужен. Он - хороший футболист. Мне кажется, что он может помочь «Спартаку» в ближайшие год-два. Тем более, Заболотному есть что доказывать», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Вчера, 1 июля, московский «Спартак» объявил о подписании контракта с Антоном Заболотным. Соглашение 34-летнего форварда с «красно-белыми» заключено по схеме «1+1».
В минувшем сезоне Заболотный выступал за «Химки». За подмосковный клуб форвард сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов.
Губерниев - о Заболотном: он может помочь "Спартаку" в ближайшие год-два
Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе форварда Антона Заболотного в московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"